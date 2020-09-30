Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu
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Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu

30.09.2020 16:56 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:32

Antalya'da piton yılanını korkutmak amaçlı kullanarak zorla senet imzalatıp, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere ait kral piton cinsi yılan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince K.E. liderliğindeki suç örgütü üyelerinin paraya ihtiyacı olan şahıslara yüksek faizlerle borç para verdiği, ödeyemeyenleri de silahla tehdit ve darp ettikleri, zorla senet imzalattıkları tespit edildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışma sonucunda şahısların silahlı suç örgütü olarak birlikte hareket ettikleri, yine örgüt faaliyetleri kapsamında birçok 'nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarını işledikleri ve birçok vatandaşın da mağdur edildiği tespit edildi.Suç örgütüne yönelik dün Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

2 METRE BOYUNDA PİTON YILAN

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile örgüt liderinin ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı yurda yasa dışı yollara sokulan yaklaşık 2 metre uzunluğunda piton cinsi yılan ele geçirildi.

SİYANÜR İÇEREK İNTİHAR EDEN KİŞİNİN DE BORÇLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Operasyon kapsamında 9 Kasım 2019'da tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisinin, eşinin ve çocuklarının ölümüne neden S.Ş.'nin de suç örgütüne borçlu olduğu tespit edildi ve bu borcuna ait senedi aramalarda bulundu. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları devam ederken, şüphelilerin mağdurları korkutmak amacıyla kullandıkları kral piton cinsi yılan ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Boyu yaklaşık 2 metre olan kral piton, sürüngen evindeki kendisine ayrılmış bir odaya konuldu. Yılanı gören ziyaretçiler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğrafını çekti.

Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu
Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu
Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu
Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu
Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu
Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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