Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşından aşk pozu!

Snob Magazin'in özel haberine göre;& ;Yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi nedeniyle modellik kariyerini noktalamak zorunda kalan 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendisi gibi model olan kız arkadaşıyla romantik bir poz verdi.

Kaynak: Snob Magazin