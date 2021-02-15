Senem Kuyucuoğlu ve kız arkadaşından aşk pozu!
15.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:51
2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kız arkadaşıyla geçirdi. Kuyucuoğlu ve kız arkadaşının aşk dolu pozuna Snob Magazin ulaştı. İşte ayrıntılar...
Snob Magazin'in özel haberine göre;& ;Yaşam tarzı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel yönelimi nedeniyle modellik kariyerini noktalamak zorunda kalan 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendisi gibi model olan kız arkadaşıyla romantik bir poz verdi.
Kaynak: Snob Magazin