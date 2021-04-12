Senegal'e giden Türk heyeti, yetimlere şefkat ve yardım elini uzattı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkarak Senegal'e giden Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği heyeti, çeşitli hastalıklar nedeniyle 600 yetim çocuğun tedavi gördüğü Dakar Yetim Hastanesini ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkarak Senegal'e giden Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği heyeti, çeşitli hastalıklar nedeniyle 600 yetim çocuğun tedavi gördüğü Dakar Yetim Hastanesini ziyaret etti.

Hastane odalarında aylarca soranı, ilgileneni olmayan masum ve mazlum Afrikalı yetimlerin Türk heyetini karşılarında görünce yaşadıkları sevinç yüzlerindeki tebessüme yansıdı.

Doktorlardan yetim çocukların durumuna ilişkin bilgi alan TDV gönüllüleri, beraberinde götürdükleri Kur'an-ı Kerim, zekat, gıda, çocuk kıyafetleri ile oyuncaklarından oluşan paketleri yetimlere hediye etti.

Kendilerine uzanan şefkat ve merhamet eliyle mutlu olan yetim çocuklar, Türkiye için dua etti.

Ziyaret esnasında Türk heyeti, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"Çok anlamlı bir hayat tecrübem oldu"

Türk gönüllülerden 25 yaşındaki Esra Gökçe, AA muhabirine, 10 gün boyunca gerçekleştirdikleri yardım organizasyonunda en çok hastanedeki yetimlerden etkilendiğini söyledi.

Almanya'dan gelip Senegal'de karşılaştığı hastane standartlarının çok farklı olduğunu belirten Gökçe, "Çocuklar, gerçekten hastanede zor durumda, bir odada onlarca kişi kalıyor. Yerlerde oturup yatıyorlar. Hiç düşünemeyeceğim, aklıma bile gelmeyecek hastane manzaralarıyla karşılaştım. İnsan gerçekten buranın durumunu görünce çok etkilenip üzülüyor. Burada bu imkansızlıkları görmek insanı düşündürüyor. Çok anlamlı bir hayat tecrübem oldu. Çok gelmek istemiştim, şükür nasip oldu. Böyle bir organizasyonda yer almak çok güzel ve özel bir his, inşallah herkese nasip olur." diye konuştu.

"İyilik denizinde damla olabilmek için geldik"

Gökçe, akranlarına da bölge ülkelerine gelmeyi tavsiye ederek, bu tür organizasyonların büyük hayat dersi niteliği taşıdığına inandığını kaydetti.

Heyettekilerden Özkan Güler de hastanedeki çocukların durumunu görünce aklına çocuklarının ulaştığı imkanların geldiğini söyledi.

Çocukları hediye oyuncaklarla mutlu ettiklerini belirten Güler, "Biz büyük bir 'hayır yolculuğu' için bölgeye geldik. Dünyayı kurtaramayız ama biz iyilik denizinde bir damla olabilmek adına bu coğrafyalara geldik. Allah Türk milletinden razı olsun, bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Aynur Kayzer de çocuklara moral vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş