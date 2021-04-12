Senegal'e giden Türk heyeti, yetimlere şefkat ve yardım elini uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Senegal'e giden Türk heyeti, yetimlere şefkat ve yardım elini uzattı

Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkarak Senegal'e giden Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği heyeti, çeşitli hastalıklar nedeniyle 600 yetim çocuğun tedavi gördüğü Dakar Yetim Hastanesini ziyaret etti.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkarak Senegal'e giden Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği heyeti, çeşitli hastalıklar nedeniyle 600 yetim çocuğun tedavi gördüğü Dakar Yetim Hastanesini ziyaret etti.

Hastane odalarında aylarca soranı, ilgileneni olmayan masum ve mazlum Afrikalı yetimlerin Türk heyetini karşılarında görünce yaşadıkları sevinç yüzlerindeki tebessüme yansıdı.

Doktorlardan yetim çocukların durumuna ilişkin bilgi alan TDV gönüllüleri, beraberinde götürdükleri Kur'an-ı Kerim, zekat, gıda, çocuk kıyafetleri ile oyuncaklarından oluşan paketleri yetimlere hediye etti.

Kendilerine uzanan şefkat ve merhamet eliyle mutlu olan yetim çocuklar, Türkiye için dua etti.

Ziyaret esnasında Türk heyeti, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"Çok anlamlı bir hayat tecrübem oldu"

Türk gönüllülerden 25 yaşındaki Esra Gökçe, AA muhabirine, 10 gün boyunca gerçekleştirdikleri yardım organizasyonunda en çok hastanedeki yetimlerden etkilendiğini söyledi.

Almanya'dan gelip Senegal'de karşılaştığı hastane standartlarının çok farklı olduğunu belirten Gökçe, "Çocuklar, gerçekten hastanede zor durumda, bir odada onlarca kişi kalıyor. Yerlerde oturup yatıyorlar. Hiç düşünemeyeceğim, aklıma bile gelmeyecek hastane manzaralarıyla karşılaştım. İnsan gerçekten buranın durumunu görünce çok etkilenip üzülüyor. Burada bu imkansızlıkları görmek insanı düşündürüyor. Çok anlamlı bir hayat tecrübem oldu. Çok gelmek istemiştim, şükür nasip oldu. Böyle bir organizasyonda yer almak çok güzel ve özel bir his, inşallah herkese nasip olur." diye konuştu.

"İyilik denizinde damla olabilmek için geldik"

Gökçe, akranlarına da bölge ülkelerine gelmeyi tavsiye ederek, bu tür organizasyonların büyük hayat dersi niteliği taşıdığına inandığını kaydetti.

Heyettekilerden Özkan Güler de hastanedeki çocukların durumunu görünce aklına çocuklarının ulaştığı imkanların geldiğini söyledi.

Çocukları hediye oyuncaklarla mutlu ettiklerini belirten Güler, "Biz büyük bir 'hayır yolculuğu' için bölgeye geldik. Dünyayı kurtaramayız ama biz iyilik denizinde bir damla olabilmek adına bu coğrafyalara geldik. Allah Türk milletinden razı olsun, bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Aynur Kayzer de çocuklara moral vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Senegal'e giden Türk heyeti, yetimlere şefkat ve yardım elini uzattı
Senegal'e giden Türk heyeti, yetimlere şefkat ve yardım elini uzattı
Senegal'e giden Türk heyeti, yetimlere şefkat ve yardım elini uzattı
Senegal'e giden Türk heyeti, yetimlere şefkat ve yardım elini uzattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Bülent Ersoy Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Senegal'e giden Türk heyeti, yetimlere şefkat ve yardım elini uzattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:10:59. #1.16#
title