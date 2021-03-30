Senegal'deki Maarif Okullarında "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kutlaması
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Senegal'deki Maarif Okullarında "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kutlaması

Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Senegal'deki Maarif Okullarında 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' kutlaması

Senegal'in başkenti Dakar'daki Maarif Vakfına ait Iba Der Thiam ve Dakar Koleji öğrencileri, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında etkinlik düzenledi.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Maarif Vakfına ait Iba Der Thiam ve Dakar Koleji öğrencileri, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında etkinlik düzenledi.

Dakar Maarif Kolejinde, Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü vesilesiyle ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" münasebetiyle düzenlenen programa, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Senegal Maarif Okulları Koordinatörü Ahmet Göcen, Dakar Maarif Koleji Müdürü Recep Can ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kavas, burada yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin sadece İslam aleminde değil tüm dünyada bilindiğinin altını çizdi, Yunus Emre'nin eserlerinde verdiği mesajın evrensel olduğunu kaydetti.

Programda, öğrenciler Yunus Emre'nin eserlerinden oluşan şiir ve ezgileri seslendirdi, Türkçe şarkılar söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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