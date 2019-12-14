Senegal Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Yüce'ye ziyaret

14.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:53

Senegal'in Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Büyükelçi Mbacke misafirperverlikleri dolayısıyla Yüce'ye teşekkür ederek, ortak çalışmalarda bulunabileceğini söyledi.

Kente ilişkin bilgiler veren Yüce, karşılıklı iş birliğini pekiştirmek, ticari bağları kuvvetlendirmek için gereken girişimleri yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Şehrin, doğu ile batıyı bağlayan, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğunu ve her geçen gün gelişimini sürdürdüğünü anlatan Yüce, "Doğayla iç içe büyüyen şehrimiz su kaynakları, doğal ve tarihi güzellikleriyle bölgenin parlayan yıldızı, hem yerel yönetimlerimizin hem de merkezi hükümetimizin yatırımlarıyla değer kazanmaktadır. Ayrıca sanayi büyüyen ivmeye sahiptir. Ziyaret vesilesiyle karşılıklı iş birliğimizi pekiştirecek, ticari bağlarımızı kuvvetlendirecek adımları atmaktan memnuniyet ve mutluluk duyacağımızı da ifade etmek istiyorum. Ülkemizin Senegal'de çok ciddi yatırımları oldu. İnşallah önümüzdeki süreç hem ülkeler hem de şehirler arasında yeni bir sinerji oluşturur ve iş birlikleri daha da gelişir." şeklinde konuştu.

Ziyarette, Senegalli belediye başkanlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İlyas Demirci, Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar, Bedrullah Erçin, Furkan Beşel ve belediye birim müdürleri de yer aldı.

Kaynak: AA