Sendika Temsilcilerinden Vali Orhan Tavlı' ya Ziyaret
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Sendika Temsilcilerinden Vali Orhan Tavlı' ya Ziyaret

Sendika Temsilcilerinden Vali Orhan Tavlı' ya Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Muğla İl Temsilcisi Mürsel Özata ile Türk Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Mehmet Uğur Muğla Valisi Orhan Tavlı'...

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Muğla İl Temsilcisi Mürsel Özata ile Türk Sağlık-Sen Muğla Şube Başkanı Mehmet Uğur Muğla Valisi Orhan Tavlı' yı makamında ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, Türk Sağlık Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve heyetle bir süre görüşerek sendikaların yürüttüğü çalışmalar hakkında sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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