Sendika başkanın öldürülmesi davasında verilen cezalara hukuk onayı

Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili 1'i tutuklu toplam 8 sanığa verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Olay, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan'ı başından vurarak, yanında bulunan sendika Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı da yaraladı. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı S.U. ise yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Temmuz 2020'de görülen karar duruşmada tutuklu sanık S.U.'ya toplamda 17 yıl 6 ay hapis ile 50 gün adli para cezası verilirken, tutuksuz 7 sanığa da S.U.'ya yönelik 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

Hapis cezaları istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin müşteki ve sanık avukatları, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı. Değerlendirilen başvuruların reddine karar veren 1. Ceza Dairesi, DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın eski genel başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin 8 sanığa verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı