Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında, nereli? Şenay Gürler biyografisi!

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun oldu. "Gölgeler" adını verdiği tez filminde kendi de oynar ve bir hocasından "Sen oyuncu ol" önerisi gelir. Okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yaptı. Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu olan Şenay Gürler kimdir? Şenay Gürler kaç yaşında, nereli? Şenay Gürler mesleği nedir? Şenay Gürler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

Şenay Gürler (d. 28 Haziran 1966, İzmir), Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden mezundur. 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide Seniha Sultan karakterini canlandırmıştır.

Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Çocukluğundan itibaren oyuncu olmak istedi. Bir ablası ve bir erkek kardeşi vardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun oldu. "Gölgeler" adını verdiği tez filminde kendi de oynar ve bir hocasından "Sen oyuncu ol" önerisi gelir. Okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yaptı.

1992 yılında İstanbul'a ilk geldiği dönemlerde geçimini dublaj yaparak sağladı. Jacqueline Bisset, Julia Roberts,Nicole Kidman, Türklerden Demet Sağıroğlu, Yeşim Salkım,Ebru Şallı'nın sesi olarak duyduk. Telefon müşterileri Turkcell Müşteri Hizmetleri'ni aradıklarında kendilerine Şenay Gürlersesi cevap verdi.

Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri daha çok tanınmasını sağladı. Şubat 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizinde Gazanfer Özcan, Hümeyra,Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Bülent Polat, Evrim Akın, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Reha Erdem'in yönettiği 'Korkuyorum Anne' filmi ile 2006'da SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü kazandı

Ailesi istiyor diye 1966 yılında evlenen Şenay Gürler, bir yıl sonra da boşandı. Duygu (d.1987) adında kızı vardır.

2014 yılında ise başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram'ın oynadığı "Kaçak Gelinler" dizisinde rol aldı.

KARİYERİ

Oyunculuk

Tiyatro

• Kayıp : Craft Tiyatro - 2012

• Savaş İkinci Perde Çıkacak : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007

• Kocasını Pişiren Kadın : Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu - 2006

• Ermişler Ya da Günahkarlar : Oyun Atölyesi - 2002

• Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim : Yeni Tiyatro

• Parkta : Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu

• Ödenmeyecek Ödemiyoruz : İzmir Sanat Tiyatrosu

Film

• 2019 Mucize 2: Aşk (Cemile)

• 2019 Söz Vermiştin (Zeliha)

• 2016 Kasap Havası (film) (Leyla)

• 2014 Mucize (film) (Cemile)

• 2006 Çinliler Geliyor (Ayşe)

• 2006 İlk Aşk (Kısmet)

• 2005 Döngel Karhanesi (Sabahat)

• 2004 Korkuyorum Anne (İpek, Yön: Reha Erdem)

Dizi

• Kalp Yarası, (Azade Sancakzade) 2021

• Adım Başı Kafe, (Başrol) 2021

• Menajerimi Ara, (Kendisi, konuk oyuncu) 2021

• İyi Günde Kötü Günde, (Aslıhan) 2020

• Çukur, (Meliha Sancaklı), 2018-2019

• Şahsiyet, (Nükhet), 2018, İnternet dizisi

• Adı Efsane (Reyhan Yalınay) (2017)

• İçerde (Leyla Işık) (2016)

• Kış Güneşi (Leyla Demircan) (2016)

• Kaçak Gelinler (Seniha Sultan) (2014)

• Görüş Günü Kadınları (2013)

• Hayat Devam Ediyor (Cennet Zeybek) (2011-2013)

• Kolej Günlüğü (Yasemin) (2011)

• Küçük Sırlar (Şebnem) (2010-2011)

• Yeni Baştan (Elif) (2009)

• Çemberin Dışında (Kamuran) (2008)

• Acemi Cadı (Selda) (2006)

• Avrupa Yakası (Fatoş) (2004-2009)

• Şansa Bak (Neşe) (2004)

• Biz Size Aşık Olduk (Güzin) (2002)

• Ruhsar (Macide) Konuk oyuncu

• Cinlerle Periler (Ümran) (2001)

• Eyvah Kızım Büyüdü (Hanım) (2000)

• İkinci Bahar (Murat'ın annesi) (1999)

• Kaygısızlar (Cazibe) (1998)

• Kara Melek (Nesrin) (1996)

• Çılgın Bediş (Emel) (1996)

• Sahte Dünyalar (Şenay) (1995)

Sunuculuk

• Çeşitli Belgesel ve Programlar (TRT İzmir Televizyonu)

• Çeşitli Kültür Sanat Programları (TRT İstanbul Televizyonu)

• Sen Olsaydın (Show TV)

Seslendirme

• Şenay Gürler e2 kanalı için Desperate Housewives dizisinde Lynette Scavo karakterinin Türkçe dublajını yapmıştır.

• Alfa Romeo marka arabanın Giulietta modelinin reklamında seslendirmenlik yapmıştır.

ÖDÜLLERİ

• 2006 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Korkuyorum Anne)

• 2017 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Dram) (Kasap Havası)

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