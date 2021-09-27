Şenay Devi kimdir? Şenay Devi aslen nerelidir?

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ŞENAY DEVİ KİMDİR?

Şenay Devi, İstanbul' da doğdu. Profesyonel eğitimini ABD Kepler College ve Dirah Academy İnternational da tamamladı. Devi Uluslararası Vedic Astroloji Başkanı Guru Profesör Gary Gomes'in ve Türkiyede Vedic Astrolog Yücel Sügen'in öğretmen öğrencisi olup uluslararası çalışma ve araştırmalarına devam etmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Uzmanlık alanları Batı, Çin, Ezoterik ve Hint Astrolojisi olan Devi 2007 yılında www.astrodeha.com internet sitesini 2008 yılında ise AstrodehA Danışmanlık Merkezini kurdu.; "Hint Felsefesi üzerine" Doktorasını yapmıştır. 1 Aralık 2016 da Pandit Dr.David Frawleyin kurucusu ve başkanı olduğu Vedik Araştırmaları Amerikan Enstitüsünde Ayurvedik Astroloji üzerine 300 saatlik eğitim programını başarı ile tamamlayan Dr. Astrolog Şenay DEVİ uzmanlık alanlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

2008 yılından bu yana profesyonel olarak astroloji danışmanlığı yapmaya devam eden Devi Washington'da bulunan Kepler Collage Türkiye bölüm başkanı olarak Batı ve Hint Astrolojisi eğitimleri görevinde bulunmuş. Nisan 2020'de yine ABD de onaylı çok dilli eğitim sistemini kapsayan AstrodehA Astroloji okulunun da kurucusudur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ŞENAY DEVİ KİTAPLARI

Temel Astroloji, Ay burcu mucizesi, Aşktroloji, Türk Medeniyetlerinde Astronomi Astroloji ve Müneccimbaşılık tarihi (İnkilap Yayınları)

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