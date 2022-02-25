Sena Çakır kimdir? Hacı Bayramı Veli Ayşe Hatun kimdir? Hacı Bayramı Veli Aşkın Yolculuğu Ayşe Hatun'u Sena Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sena Çakır kimdir, Hacı Bayramı Veli Aşkın Yolculuğu Ayşe Hatun kimdir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli, Tekden Film imzalı, yönetmenliğini Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi'nin yaptığı, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 11 şubat 2022 tarihinde yayınlanacak Türk televizyon dizisidir. Peki, Ayşe Hatun kimdir? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 'Ayşe Hatun' kimdir? Kim canlandırıyor? Sena Çakır kimdir, kaç yaşında, nereli?

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ KONUSU NEDİR?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ 'AYŞE HATUN' KİMDİR?

Mevlüt Beyin kızıdır. At biner, kılıç kuşanır, ok atar. Doğru bildiğini söylemekten çekinmez. Molla Numan ile karşılaştıkları andan itibaren oluşan bağ onu da olayların içine çekecektir.

AYŞE HATUN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Ayşe Hatun karakterini "Sena Çakır" canlandırmaktadır.

SENA ÇAKIR KİMDİR?

Sena Çakır 1994 Balıkesir doğumludur. Sena Çakır, 2016 Miss Turkey finalistlerinden birisidir. Sena Çakır, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Jimnastik Antrenörlüğü Bölümü mezunudur. Şimdilerde TRT 1'de yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli" dizisinde Ayşe Hatun karakterini canlandırmaktadır.

Sena Çakır'ın rol aldığı yapımlar:

- Öteki Taraf

- Ayşe Azim Kahramanı

- Deli Gönül

- Kalk Gidelim

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM VELİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç

Hüseyin Soysalan

Sena Çakır

Atakan Yarımdünya

Kemal Başar

Sinan Albayrak

Fırat Topkorur

Derda Yasir Yenal

Aydın Sigalı

Latif Koru

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