Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti
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Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bizzat temelini attığı hastane projesi için verdiği emirleri yerine getirmeyen ve sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti. Yeni hastanenin 6 ayda bitirilmesi yönünde talimat veren Kim, katıldığı açılışta projenin bitirilmediğini görünce küplere bindi. Sözünü tutmayan yetkiliyi idam ettiren Kim, Sağlık Bakanlığı'nda görevli bir başka yetkiliyi ise yalnızca görevden aldı.

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine bir idam kararı ile gündemde. Geçtiğimiz yılın mart ayında bizzat temelini attığı hastane için '6 ay içinde bitirin' talimatını veren Kim Jong-un, hastanenin her şey ile büyük bir incelikle ilgilendi.

SON TARİH GEÇTİ AMA HASTANE AÇILAMADI

Ülkenin başkenti Pyongyang'da inşa edilen hastanenin Avrupa'dan getirilen malzemeler ile hizmet vermesini istediğinin altını çizen Kim Jong-un, yetkililere verdiği son tarih geçse de hastane bir türlü açılamadı.

Hastaneyi teftişe giden Kuzey Kore liderini ise büyük bir şok bekliyordu. 6 aylık süreyi geçiren yetkililer daha da gecikmemek için Kim Jong-un'un talimatını görmezden geldi.

EKİPMANLARI GETİRTMEK NEREDEYSE İMKANSIZDI

Daha hızlı ve daha ucuz olduğu için hastane Çin'den getirilen ekipmanlar ile donatıldı. Zira ülkeye uygulanan ambargolar nedeniyle Kim Jong-un'un istediği ekipmanları getirtmek neredeyse imkansızdı.

BİR BAŞKA YETKİLİ İSE ÖLÜM CEZASI ALMAKTAN KURTULDU

Açılışta bunu gören Kim Jong-un'un tabiri caizse gazabı ise korkunç oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kim Jong-un bu kararı veren parti yetkilisi için idam kararı verdi. Aynı haberlere göre, Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili de görevini kaybetti ancak ölüm cezası almaktan kurtuldu.

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Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: Diktatörlerin yönettiği insanlar ondan korkuyorlar ve ona muhtaçlar. Korkudan ve muhtaçlıklarından dolayı sadık kalmayı tercih ediyorlar. Oysa hiç kimse halktan daha güçlü değildir. Bir kurşun kaç para?
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