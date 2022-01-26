Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü? Müge Anlı'da Şen kardeşler cinayeti son durum!

Müge Anlı'da Şen kardeşler cinayeti son durum nedir? Hatay'daki evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aydınlatılması için Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı çifte cinayette, kardeşlere ait 5 cep telefonunun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü? İşte detaylar haberimizde...

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? SON DURUM!

Cinayetten 15 ay sonra düğmeye basıldı. Mehmet Şen'e ait telefonun yeri tespit edildi. Telefonu satan ve aracı olan iki şüpheli kişi gözaltına alındı! Müge Anlı, ilk olarak telefonlardan Suriye uyruklu Vefa isimli bir kadına ulaşıldığını, sonra Mehmet Sevim isimli birisine ulaşıldığını, onun da telefonu Mustafa Kurt'tan aldığını, onun da Mustafa Marangazoğlu'nun arkadaşından aldım dediğini, ondan da Sedat Sevim'e ulaşıldığını söyledi. Müge Anlı, Sedat Sevim'in "Biz Şen kardeşlerin evine 3 kişi gittik, telleri kestik, Mustafa Marangazoğlu ve arkadaşı geldi, eve onlar girdiler, çıktıklarında biz sadece kafalarına vurduk dediler." Dediğini, bu kişinin önceden Şen kardeşleri de tanıdığını anlattı. Çocukken şeker verdiği kişi tarafından öldürüldü iddiası... Müge Anlı, Sedat Sevim ve Mustafa Marangozoğlu'nun gözaltı sürecinin devam ettiğini, DNA örnek eşleşmesinin beklendiğini dile getirdi. Müge Anlı, uzaktan akrabası bir çocuğun kapısına geldiğini, Almanya'dan getirdiği şekeri çikolatayı çocuğa verdiğini, çocuğun sonra kendisine hırsızlığa geldiğini anlattı. Motosiklet üzerinde kurşunlara hedef olan çift neden öldürüldü? Müge Anlı, Ali Varçın'ın hikâyesinin enteresan olduğunu, anlatılanların Ali Bey'in burada olduğu kadar sakin bir insan olmadığını gösterdiğini, en başından çift ile iyi anlaştıklarını, iyi arkadaş olduklarını belirtti. Âdem Bey, hala ifadesinin arkasında olduğunu dile getirip ikindi vakti Ali Bey'in birkaç malı kaybolunca sinirlenip "Bunu çalan Cahit'tir" dediğini, zaten ikisinin de sürekli birbirini suçladığını, "Önüne geçmezsek çözüm bulmazsak bunlar bizi bitirecek, bunları ortadan kaldırırsak ikisini de kaldırmamız gerekiyor, biriyle olmaz" dediğini anlattı.

JANDARMA 5 TELEFONUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yayında paylaşılan bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, bu kayıp 5 telefonun peşine düştü. Telefonların alım-satım işleriyle ilgisi bulunan M.M. ve S.S. isimli şahıslara ulaşıldı. Hatay Jandarma Komutanlığına götürülen S.S, ifade işlemleri sırasında şok edici bir itirafta bulundu. Müge Anlı, gelen itirafı canlı yayında, "Cinayetin işlendiği gece S.S, M.M. ve ismini bilmediği bir arkadaşı Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin evine gitmiş. İfadesine göre S.S, kapıda gözcülük yapmış. M.M. ve arkadaşı içeri girmiş. Çıktıklarında; 'Sadece kafalarına vurduk' demişler. İlk gelen bilgilere göre S.S, bu itirafı yaparken; M.M, tüm anlatılanları reddetti" diyerek açıkladı.

EVE HÜSEYİN ŞEN'İN HOBİSİ OLAN KILIÇLAR İÇİN GİRİLMİŞ

Gözaltı işlemleri süren S.S'nin ifadelerine aktarmaya devam Anlı, "Hüseyin Şen'in kılıçlara merakı varmış. Evinde de çeşit çeşit kılıçları bulunuyormuş. Bu yüzden eve girmişler" dedi.

ÇİKOLATALARI ALIRKEN GÖRMÜŞ

Şen kardeşlerin evindeki kılıçlardan nasıl haberdar olduğu sorusunun ardından ortaya şoke eden bir detay daha çıktı. S.S, Hüseyin Şen ile uzaktan akraba olduklarını, çocukken Hüseyin Şen'in kendisine çikolatalar verip sevindirdiğini, evine girerek kılıçları bu şekilde gördüğü ortaya çıktı.

CEZAEVİNDE PLAN YAPMIŞLAR

S.S. birkaç yıl önce başka bir suçtan cezaevine girdiği ve burada M.M. ile tanıştığı ortaya çıktı. Yine verdiği ifadesinden çarpıcı notlar paylaşan Müge Anlı, "S.S, cezaevinde M.M'ye bir akrabasının evinde kılıçlar olduğu söylemiş. Bunun üzerine cezaevinden çıktıktan sonra eve girmek için plan yapmışlar. Cinayet gecesi de üç kişi olarak eve gitmişler" diye açıkladı.

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