: "Sen de bir kulak ver" projesiyle engelli çocuklara işitme cihazı alınacak

05.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:52

Beykoz'da, ihtiyaç sahibi engelli çocukların işitme cihazına kavuşmasını sağlayacak "Sen de bir kulak ver" projesi hayata geçirildi.

Beykoz Belediyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Deha Biyodizel'in paydaş olduğu projenin tanıtım toplantısı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programda, proje kapsamında ilk işitme cihazı 11 yaşındaki Havva Yıldız'a takıldı.

Beykoz Belediye Başkanvekili Ferruz Kutsal, konuşmasında, yağların çöpe gitmemesi için başlatılan projeye katkı sağlayan paydaşlara ve ilçe halkına teşekkür etti.

Kutsal, "Yağların doğaya verdiği zararları engellemek için geri dönüştürülmesinin 'Sen de bir kulak ver' projemize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bundan sonra Beykoz halkımızdan ricamız okullarımıza, muhtarlıklarımıza ve belediyemize müracaat ettikleri takdirde bu atık yağları evlerinden alarak projemizi sürdüreceğiz." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu, projenin sürdürülebilmesi için her gayreti göstereceklerini ifade etti.

Şerbetçioğlu, "İşitmek seslerin beyinde anlamlandırılması işlemine verilen addır. İşitme kaybı okul çağında da fark edilebilir, okul çağında meydana gelmişse bunun sebebi kalıtsal hastalıklar da olabilir. Yenidoğan döneminde ülkemizdeki yüzde 95 oranında taramalar gerçekleştiriliyor. Tam belirlenemeyen veya sonradan ortaya çıkan işitme kayıplarının okul çağında taranması toplumsal bir görevdir." diye konuştu.

"Türkiye'de yılda 300 bin ton yağ atığa dönüşüyor"

Deha Biyodizel Genel Müdürü Nihal Sözbir Karakuş, geniş bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini ve lisanslı araçlarla atık yağların toplamalarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Karakuş, "Bu atıkları toplayan araçların lisans belgelerinin olması gerekiyor. EPDK'dan biyodizel işleme lisansı almak gerekiyor. Bütün dünyada atık yağlar toplanıyor. Türkiye'de yasa 2005'te çıktı. 1,5 milyon ton yağ satışı var ve her yıl bunun 300 bin tonluk kısmı atığa dönüşüyor. Bu atık yağlar geri dönüşüme kazandırılmadığı zaman çok ciddi sağlık problemlerine ve maddi zararlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından işitme engelli Havva Yıldız'a işitme cihazı takıldı. Yıldız, yeni cihazıyla gayet iyi duyduğunu ve mutlu olduğunu ifade ederken duygusal anlar yaşadı.

İşitme cihazı verilecek çocuklar iki yıl boyunca, Beykoz Belediyesine başvuran ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları arasından Medipol Üniversitesinde uzmanlar hekimler tarafından yapılacak işitme tarama testi neticesinde seçilecek.

Kaynak: AA

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