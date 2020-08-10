Sen Çal Kapımının çekimleri Antalya'da devam etti! Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisinin ekibi, geçtiğimiz haftalarda çekimler için Antalya'ya gitti.

İzleyici tarafından büyük beğeniyle takip edilen dizinin başrolleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel Antalya'da çekimler sırasında birbirinden güzel pozlar verdiler. Bige Önal, Anıl İlter, Çağrı Çıtanak, Başak Gümülcenioğlu'nun da eşlik ettiği Antalya serüveninde oyuncular keyifli dakikalar geçirdiler. Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında, iş nedeniyle Antalya'ya gitmesi gereken Engin Sezgin'i (Anıl İlter) yalnız bırakmak istemeyen ortağı Serkan Bolat (Kerem Bürsin) nişan sözleşmesi gereği Eda Yıldız'ı (Hande Erçel) da yanında götürecektir ve Antalya macerası başlayacaktır. Dizi oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri de barındıyor. Kaynak: Bültenler