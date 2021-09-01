Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?
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Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?

Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?
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Fox TV'nin beğenilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı dizi çekimleri nerede yapıldı? Sen Çal Kapımı hangi ilimizde çekiliyor? Dizideki ofis nerede? Dizideki ofis hangi şehrimizde bulunuyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor merak edildi. Fox TV'de yayınlanan ve beğeniyle izlenilen dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Sen Çal Kapımı nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...

SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Çal Kapımı dizisinin çoğu sahneleri İstanbul'da çekilmektedir. Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan villanın İstanbul'un Tarabya semtinde bulunduğu söyleniyor. Ayrıca dizide yer alan konutların İstanbul Maslak'ta bulunduğu söylenilmektedir. Buna ek olarak dizide yer alan ofisin hangi ilçede olduğu bilinmiyor fakat dizi İstanbul'da çekildiği için ofis de İstanbul şehrinde yer almaktadır diyebiliriz.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hande Erçel : Eda Yıldız

Kerem Bürsin : Serkan Bolat

Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

Evrim Doğan : Ayfer Yıldız

Anıl İlter : Engin Sezgin

Elçin Afacan : Melek Yücel (Melo)

Başak Gümülcinelioğlu : Pırıl Baytekin

Alican Aytekin : Seyfi Çiçek Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sarp Bozkurt : Erdem Şangay

Sinan Albayrak : Kemal Özcan

Maya Başol : Kiraz Yıldız

Doğa Özüm : Pina Bolat

Sinan Helvacı : Burak

Ayşe Akın : Deniz

Sina Özer : Kerem Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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