Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak?

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı öğrenildi. Peki, Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak? Sen Çal Kapımı konusu nedir? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?

FOX Tv'nin rating rekorları kıran dizisi Sen Çal Kapımı hakkında bir iddia ortaya atıldı. Final yapacağı iddiası sevenlerini şaşırttı ve sosyal medyada gündem oldu. Dizinin ne zaman final yapacağı konusu ise izleyiciler tarafından en çok aratılan konular arasında yer aldı. Peki, Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak? Sen Çal Kapımı konusu nedir? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümüyle final yapacak.

Çekimleri tamamlanan dizinin oyuncuları ise son set gününde duygusal anlar yaşadı. Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel, son set gününe gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çığlık çığlığa bir veda yapıyoruz. Benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki. Bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Ben kendi adıma çok mutluyum" dedi.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sen Çal Kapımı dizisi her Çarşamba FOX ekranlarında yayınlanmaktadır.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Serkan ve Eda, Serkan'ın kanser tedavisi sırasında zorlu günler yaşarlar. Zaten hastalık takıntısı olan Serkan, hastalığı atlattıktan sonra bambaşka bir adama dönüşür. Bağlanma korkusu gelişir, asla bir çocuk istemediğini söyler, evlilik tarihini sürekli erteler ve kendini işe verir. Eda'yla araları giderek açılır, sonunda ayrılırlar. Yıllar sonra karşılaştıklarında ikisini de bir sürpriz beklemektedir.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi birçok başarılı isimleri barındıran diziye son olarak Sina Özer, Doğa Özüm, Ayşe Akın, Ahmet Efe Metekoğlu ve Maya Başol vardır.