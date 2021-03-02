Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? Sen Çal Kapımı neden final yapıyor? Sen Çal Kapımı bitiyor mu?

Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin, aynı gün yayınlanan rakipleri ile reytinglerde mücadele edemediği için final yapacağı iddia edildi. Peki, Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? Sen Çal Kapımı neden final yapıyor? Sen Çal Kapımı bitiyor mu?

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerine kötü haber geldi. FOX TV'de yayınlanan dizinin aynı gün ekrana gelen rakipleri ile reytinglerde mücadele edemediği öğrenildi. Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin, aynı gün yayınlanan rakipleri ile reytinglerde mücadele edemediği için final yapacağı iddia edildi. Peki, Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? Sen Çal Kapımı neden final yapıyor? Sen Çal Kapımı bitiyor mu? İşte detaylar haberimizde…

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ, YAPIYOR?

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinden sevenlerine kötü haber geldi. FOX TV'de yayınlanan dizinin aynı gün ekrana gelen rakipleri ile reytinglerde mücadele edemediği öğrenildi.

SEN ÇAL KAPIMI BİTİYOR MU?

Reytinglerde beklentiyi karşılayamadığı için yakın zamanda final yapacağı magazin gündemine bomba gibi düşen yapım, iddialı sahnelerine rağmen sona gelmekten kurtulamadı. Dizinin final yapacağının öğrenilmesinin üzerine sosyal medyada da Hande Erçel'in oynadığı her dizinin finalle sonuçlandığı konuşulmaya başlandı.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.