Sen Çal Kapımı dizisi ne zaman başlıyor? Sen Çal Kapımı dizisi başrollerinde kim var? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı konusu ne? Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelecek. Peki, Sen Çal Kapımı dizi başrollerinde kim var? Sen Çal Kapımı konusu ne? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Sen Çal Kapımı dizi ne zaman başlıyor?

FOX'un yeni dizisi "Sen Çal Kapımı" güçlü kadrosuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor! Senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturacağı Sen Çal Kapımı dizi dizi severlerin merak konusu oldu. Sen Çal Kapımı dizisi ne zaman başlıyor? Sen Çal Kapımı dizisi başrollerinde kim var? Sen Çal Kapımı konusu ne? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ BAŞROLLERİNDE KİM VAR?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU?

Çekimlerinin Haziran'da İstanbul'da başlaması planlanan romantik komedide hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda'ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Şimdiden çok konuşulan "Sen Çal Kapımı" için hazırlıklar son hız devam ediyor.