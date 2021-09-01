Sen Çal Kapımı canlı izle! Fox TV Sen Çal Kapımı 51. yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde ne olacak?

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün 51. bölüm yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da FOX TV ekranlarında başlayacak. Sen Çal Kapımı canlı izle! FOX TV canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu? Fox TV Sen Çal Kapımı 51. yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı 51. bölüm izle!

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün 51. bölümü ile yayınlanıyor. Dizinin son sahnesinden sonra gelecek bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Sen Çal Kapımı canlı izle! Fox TV Sen Çal Kapımı 51. yeni bölüm canlı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde ne olacak? Sen Çal Kapımı canlı izleme linki var mı?

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SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sen Çal Kapımı hafta içi her Çarşamba saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI 51. YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Eda'nın hamileliğinde dördüncü aya gelinmiştir. Serkan bebeğin cinsiyetini öğrenmek için sabırsızlanırken Eda sürpriz olarak kalmasını ister. Serkan her ne kadar durumu kabullenmiş gibi yapsa da Eda'dan gizli bebeğin cinsiyetini öğrenmek için herkesi ve her şeyi seferber eder. Kiraz içinse kıskançlık çanları çoktan çalmaya başlamıştır.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?