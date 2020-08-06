Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayımlandı! Sen Çal Kapımı son bölüm izle Sevilen dizi Sen Çal Kapımı Çarşamba akşamı 4. bölüm ile izleyen karşısındaydı. Selin ile Ferit'in ansızın ziyareti karşısında ne yapacağını bilemeyen Eda ile Serkan, 5. bölümde ise Antalya'da farklı bir macaraya atılır. Sen Çal Kapımı 4. bölümde neler oldu?

Sen Çal Kapımı oyuncuları kim? FOX TV'nin yıldızı parlayan projesi Sen Çal Kapımı dizisinde, Eda ile Serkan her gün biraz daha birbirlerine yakınlaşırlar. Aydan ise bu durumdan endişelidir. İkili katılacakları tören öncesi ise beklenmedik olaylar yaşayacaklar. İşte, Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı...

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE...

SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜMÜ YAYIMLANDI!

Çiftin önünde büyük ve özel bir ödül töreni vardır. Antalya'da düzenlenecek törene katılmaya hazırlanan Eda'nın nasıl giyineceğine, neler yapacağını yine Serkan yardım edecektir.

İkili başbala Antalya kumsallarında romantik anlar yaşarlar. Aydan ise durumdan endişelidir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan'ın kollarında uyuyukaldı. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin'le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Ekranların sevilen dizilerinden Sen Çal Kapımı, başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise: Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan isimler bulunuyor.