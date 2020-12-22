Sen Çal Kapımı 24. Bölüm Fragmanı
22.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:48
Sen Çal Kapımı 26 Aralık Cumartesi Akşamı FOX'ta!
Sen Çal Kapımı 26 Aralık Cumartesi Akşamı FOX'ta!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin' e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ahmet Somers gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.
#SenÇalKapımı #KeremBürsin #HandeErçel
Kaynak: DailyMotion.com