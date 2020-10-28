Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 16. bölüm izle! Sen Çal Kapımı konusu ne? Oyuncuları kimler?

Sen Çal Kapımı 16. bölüm ile çarşamba akşamı FOX ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Peki, Sen Çal Kapımı dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Reyting rekorları kıran Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? 16. bölüm fragmanı izle! 16. bölüm canlı izle!

FOX'un romantik dizisi Sen Çal Kapımı, Hande Erçel ve Kerem Bürsin başrolünde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Beklenmedik bir aşk hikayesini konu edinen Sen Çal Kapımı, çarşamba akşamları yayımlanıyor. Peki Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen çal kapımı 16. bölüm kesintisiz izleme linki!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, Serkan'ın onu terk etmesiyle mahvolur. İtalya'ya gidip eğitimini tamamlamaya karar verir. Ama bu kez de İtalya bursunu verenin babaannesi olduğunu ve halasının aracı olduğunu öğrenir. Halasıyla da arası bozulur. Artık kimsenin onun hayatına müdahale etmesine izin vermeyecektir.

Eda'nın işe gelmeyeceğini öğrenen Efe ona iş teklif eder. Sadece kendisine bağlı çalışabilecek, Serkan Bolat'la hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Eda önce Serkan'la aynı binada, onu her gün görerek yapamayacağını düşünür. Ama sonra kararını hatırlar: Artık kimseye bağlı kalmadan, hayatının gidişatını kendisi belirleyecektir. Efe'nin teklifini kabul eder.

Eda'yı hayatından çıkardığını sanan Serkan, işyerinde çalışmaya başlayan Eda'yı görünce çıldırır. Ama Efe'nin çalışanı olduğu için bir şey yapamaz.

Eda Serkan arasında soğuk savaş başlar. Ofistekiler de şaşkındır. Eda tatlı tatlı intikamını alırken, Serkan'ı çileden çıkartmaktadır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE...

SEN ÇAL KAPIMI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan, Eda'yı kamp alanında bulduktan sonra üzerine titrer. Serkan'ın yakın ve ilgili davranışları, Eda'nın dikkatini çeker. Serkan'ın ayrılık kararının arkasında başka bir neden olduğundan şüphelenir.

Eda ormanda kaza geçirdiğinde başını çarptığı için sabaha kadar uyumaması gerekir. Serkan onu ısrarla yazlık eve götürür. Ve sabaha kadar birlikte zaman geçirirler.

Serkan ise Eda ile ayrılığa alışmaya çalışmakta, bir yandan da Efe ve Eda'nın hep birlikte olmasına tepkisiz kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Eda'nın ayrılıklarıyla ilgili şüpheleri olduğunun farkındadır.

Erkeklerin maç, kızların karaoke yaptığı gece, erkekler de kızların partisine katılır. Herkesin duygularını birbirine açtığı bu gecede, Serkan'ın Eda'ya olan aşkını gizlemesi ise düşündüğünden çok daha zor olacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kerem Bürsin : Serkan Bolat

Hande Erçel : Eda Yıldız

Elçin Afacan : Melek Yücel

Melisa Döngel : Ceren Başar

Sitare Akbaş : Figen Yıldırım

Anıl İlter : Engin Sezgin

Evrim Doğan : Ayfer Yıldız

Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

Bige Önal : Selin Atakan

Çağrı Çıtanak : Ferit Şimşek

Alican Aytekin : Seyfi Çiçek

Ahmet Mark Somers : Alptekin Bolat

Ali Ersan Duru : Efe Akman