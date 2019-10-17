Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm izle yeni bölüm izle Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanı izle

17.10.2019 09:31

Dizi severlerin merakla beklediği Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm yayınlandı. Dizi severlerin ekrana kilitlendiği yeni bölümde Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Merak ettiğiniz diğer sorularıSen Anlat Karadeniz 60. bölüm izle ile öğrenebilirsiniz. Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanı izle

SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…



SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sen Anlat Karadeniz 51 bölümde neler olacağını öğrenmek için Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanı izleyebilirsiniz.