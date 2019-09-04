Sen Anlat Karadeniz 54. yeni bölüm izle: Beklenen gün geldi!

04.09.2019 10:44

Sen Anlat Karadeniz dizisi, bu akşam hayranlarına kavuşuyor. Sezon finalinde Tahir, Nefes'i Genco'nun elinden kurtarmış, acılar içinde iken onu hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Yeni bölümde Tahir, Nefes'i hastaneye götürdükten sonra hesap sormak için Genco'nun yanına gidiyor. Ve yaptıklarının hesabını vermek için Genco sonunda mahkemeye çıkıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı, özeti ve atv canlı yayın bağlantısı haberimizde.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünde yer aldığı Sen Anlat Karadeniz 3. yeni sezonu 4. Eylül'de başlıyor. 54. bölümde Tahir, Nefes'i son anda hastaneye yetiştirmeyi başarıyor. Fakat Tahir, hem Nefes'i hem de bebeği kaybetmenin korkusuyla adeta çıldırır. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gider. Ama Tahir hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Bu arada Genco'nun yıllardır canını yaktığı genç bir kız Nefes'e sığınır. Artık Genco'nun yaptıklarını cezasını çekme vakti gelmiştir.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM İZLE - ATV CANLI YAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kendisi gibi şiddet gören kadınlar için radyo programına başlayan Nefes, Melek için de bir umut oluyor. Genco ise olanlar karşısında çıldırmış gibi Melek'i eve kapatıyor. Hazan'da Nefes ile Tahir ile birlikte Melek'i bulmaya gelseler de Melek'ten bir iz yoktur. Her şeyi kızının iyiliği için yaptığını düşünüp söylese de Hazan, Genco'yu yener ve Melek'in yerini öğrenir. Olanlara daha fazla dayanamayan Melek, eve benzin dökmüştür ancak Genco Melek'i annesi ve Hazan'ın hayatı ile tehdit eder. Bu kötülükleri nedeniyle Genco'nun ölmesini isteyen Melek, kibrit ile evi, ateşe verir. Genco kaçmaya kalkışsa da Melek kafasına vurarak onu engeller. Nefes, Tahir ile Hazan geldiklerinde ev ateş içindedir. Hazan ve Tahir alevlerin arasına dalıp Melek'i kurtarmak istiyor.

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, Genco'nun elindedir. Tahir, Nefes'i Genco'nun elinde kurtarıyor. Fakat Nefes acı çekmektedir.