Semt pazarlarında koronavirüs tedbirlerini unuttular
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Semt pazarlarında koronavirüs tedbirlerini unuttular

Semt pazarlarında koronavirüs tedbirlerini unuttularADANA'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında semt pazarlarında maske takma, sosyal mesafeye uyma ve meyve-sebzeyi elle seçmeme kuralları geçerli olmasına rağmen bazı vatandaşların bu kurallara uymaması dikkat çekti.

09.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:18

Semt pazarlarında koronavirüs tedbirlerini unuttular

ADANA'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında semt pazarlarında maske takma, sosyal mesafeye uyma ve meyve-sebzeyi elle seçmeme kuralları geçerli olmasına rağmen bazı vatandaşların bu kurallara uymaması dikkat çekti.

Koronavirüs salgı nedeniyle Türkiye'deki birçok kenttinde semt pazarlarında meyve ve sebzeyi elle seçmek yasaklanırken, bu noktalarda maske takmak zorunlu kılındı. Ayrıca pazar yerlerinde kalabalık oluşmaması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda da birçok uyarı yapıldı.

Adana'da semt pazarlarındaki kurallar devam etmesine rağmen bazı vatandaşların Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde kurulan 5 Ocak Semt Pazarı'nda maske takmadığı, bazılarının ise sosyal mesafeye uymayıp meyve ve sebzeyi elle seçerek alışveriş yaptığı görüldü. Maske takmayan vatandaşların birçoğu kentte etkisini artıran sıcak havaları gerekçe gösterirken, bazı vatandaşlar ise kurallara uyarak alışverişlerini sürdürdü. Semt pazarlarında görevli zabıta ekipleri ise sık sık megafonla pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara kurallara dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen bazı noktalarda ise yer yer kalabalıkların oluştuğu ve sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü.

MASKE TAKMADIĞIM ANDA YAKALADINIZ

Pazarda maskesiz şekilde alışveriş yapan Nilgün Topal, genelde maskesiz dışarı çıkmadığını ama bugün havanın sıcak olduğunu ve maskesini çantasında taşıdığını dile getirdi. Meyve ve sebzeyi elle seçmeden almaya dikkat ettiğini kaydeden Topal, 'Kurallarla dikkat ediyorum. Bugün bir kamu binasına uğradım. Orada maskemi çıkarmıştım. Hava da sıcak olunca bunaldım ve maskemi takmadım. Siz de takmadığım anda beni yakaladınız' dedi.

Sıcak havalarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını ama çıkınca da maskeyi çıkarmak zorunda kaldığını belirten Firdevs Güneş ise Adana sıcağının maske takmaya engel olduğunu ve rahat nefes alıp veremediğini dile getirdi.

Pazar esnafı Şevket Duran ise pazar yerinde kurallara uymayan vatandaşları görünce ikaz ettiklerini ve meyve-sebzeyi elle seçtirmediklerini ifade etti.

Semt pazarlarında koronavirüs tedbirlerini unuttular

Kaynak: DHA

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