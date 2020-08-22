Semt pazarlarında 'kış hazırlığı' hareketliliği Semt pazarlarında 'kış hazırlığı' hareketliliği -Konserve hazırlıkları başladı esnafın yüzü güldü Taze sebze ve meyvelerin adresi semt pazarlarında, kış hazırlıklarını tamamlamak isteyen kadınlar kilolarca domates, satın alarak konservelerini yapmaya başladı.

Semt pazarlarında 'kış hazırlığı' hareketliliği

-Konserve hazırlıkları başladı esnafın yüzü güldü

İSTANBUL - Taze sebze ve meyvelerin adresi semt pazarlarında, kış hazırlıklarını tamamlamak isteyen kadınlar kilolarca domates, satın alarak konservelerini yapmaya başladı. Durumdan memnun olduklarını belirten Pazarcı Emrah Tosun, "Kışın seradan geldiği için fiyatı daha yüksek oluyor. Yazın tarladan geldiği için hem daha ucuz, hem de daha lezzetli. Kilo kilo aldıkları içinde biz daha karlı oluyoruz" dedi.

Yaz sebze ve meyvelerini kışın da kullanmak isteyen kadınlar, konserve yapmak için semt pazarlarının yolunu tuttu. Kadınlar, pazardan aldıkları kilo kilo domateslerle hem esnafın yüzünü güldürdü, hem de kışlık ihtiyaçlarını hazırlamaya başladı. Yıllardır aynı usül ile kışlık yiyeceklerini hazır hale getiren kadınlar, aldıkları domateslerle salça, menemen ve soslar yapıyor. Ayrıca, menemen yapmak için 50 kilo domates alan Ayşe Ünal, fiyatların yüksek olması nedeniyle çok fazla alamadıklarını ifade etti.

"Yazın tarladan geldiği için hem daha ucuz, hem de daha lezzetli"

Pazarcı Emrah Tosun, "Kışın seradan geldiği için fiyatı daha yüksek oluyor. Ama yazın tarladan geldiği için hem daha ucuz, hem de daha lezzetli. Kilo kilo aldıkları içinde biz daha karlı oluyoruz" dedi.

"50 kilo alıp menemen yapacağım"

Menemen yapmak için 50 kilo domates alacağını söyleyen Ayşe Ünal, "50 kilo alıp menemen yapacağım. Salça veya sos yapamıyorum. Zaten çok pahalı fazla alamıyoruz. Kışın daha da pahalı oluyor hem de sera domatesi güzel olmuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA