Sırtına maganda kurşunu isabet eden esnaf, satış yapmaya devam etti
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Sırtına maganda kurşunu isabet eden esnaf, satış yapmaya devam etti

İzmit'te, pazar yerinde kuruyemiş satan 60 yaşındaki Saffet Cengiz, maganda kurşununun sırtına isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Pazar yerine gelen sağlık görevlilerince yarasına pansuman yapılan Cengiz, tezgahta satış yapmaya devam etti.

06.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:53

İzmit'te, pazarda kuruyemiş satışı yapan Saffet Cengiz (60), nereden atıldığı belli olmayan yorgun mermi ile vuruldu. Sırtından hafif yaralanan Cengiz, ambulansta yapılan pansumanın ardından tezgahında satış yapmaya devam etti.

Olay, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde meydana geldi. Kuruyemiş satışı yapan Saffet Cengiz, tezgahında oturduğu sırada sırtında bir yanma ve acı hissetti. Yanındaki oğlunun sırtının kanadığını söylemesi üzerine kıyafetini çıkaran Cengiz, sırtından yaralandığını fark etti.

SIRTINI SIYIRDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine pazar yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk kontrolünde tezgahın tentesini delerek Saffet Cengiz'e çarpan merminin, talihsiz adamın sırtını sıyırdığı tespit edildi. Ambulansta sırtına pansuman yapılan Cengiz, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek tezgahına dönüp satış yapmaya devam etti.

Sırtına maganda kurşunu isabet eden esnaf, satış yapmaya devam etti

MİNİBÜSE DE 2 ADET YORGUN MERMİ DÜŞTÜ

Sırtından yaralanan Saffet Cengiz'in kuruyemiş tezgahının yaklaşık 50 metre ilerisinde bulunan Erol Çavuş'a (57) ait minibüse de 2 adet yorgun mermi düştüğü tespit edildi. Minibüs üzerinde polis ekipleri tarafından olay yeri inceleme çalışması yapıldı. Polis ekipleri mermilerin ateşlendiği yeri tespit etmek için çalışma başlattı.

Sırtına maganda kurşunu isabet eden esnaf, satış yapmaya devam etti

"TENTEDEN SES GELDİ, SIRTIM YANDI"

Üzerinde bulunan tente nedeni ile kurşunun yavaşlamasıyla canının kurtulduğunu söyleyen Saffet Cengiz "Üstümdeki tenteden bir ses geldi, sırtım yandı. Sonra baktık kurşun isabet etmiş. Ama silah sesi geldi. Sonra oğlum çevreye baktı, kurşunu yerde buldu. Sonra polisi aradık. Ön tarafta bir tane minibüsün camına isabet emiş. Benim durumum iyi. Ambulans geldi, pansuman yaptı" dedi.

Sırtına maganda kurşunu isabet eden esnaf, satış yapmaya devam etti
Sırtına maganda kurşunu isabet eden esnaf, satış yapmaya devam etti

Kaynak: İHA

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