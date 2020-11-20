Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer Kuzey Güney'de hangi roldeydi? Semra Dinçer dizileri, filmleri nelerdir? Semra Dinçer gençliği!
Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda, sürekli değişen hikayeleri ve oyuncularıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Diziye 20 Aralık günü katılan Hediye karakterinin halası olan Hikmet karakterini canlandıran Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer Kuzey Güney'de ne rolündeydi? Semra Dinçer'in oynadığı diziler neler?
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'dan merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer konuk oyuncu olacak.
Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi 12. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.
KIRMIZI ODA 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.
KIRMIZI ODA HİKMET KİMDİR?
Kırmızı Oda'da Doktor Piraye'nin danışanlarından biri olan Hediye karakterinin halası olarak tanıdığımız Hikmet'i Semra Dinçer canlandırmaktadır.
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
Semra Dinçer, 1965 Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.
SEMRA DİNÇER DİZİLERİ FİLMLERİ
Köşe Dönücü1984
Barışta Savaşanlar1993
Suçlu Kim1994
Kaçıklık Diplomasi1998
Örümcek Merve 1998
Kıvılcım1999
Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999
Filler ve Çimen2000
Gökten Düşen Hazine2000
Kimyacı2000
Martılar ve İstanbul2000
Profesyoneller2000
Zehirli Çiçek2000
İçimizden Biri2000
Benim İçin Ağlama2001
Tatlı Hayat Mehpare 2001
Berivan2002
Kumsaldaki İzler2002
Kırık Ayna Firdes 2003
Mihrali2003
Fırtına Hayatlar2004
Perçem2004
Döngel Kerhanesi Didar 2005
Yolun Sonu2005
Kaybolan Yıllar Rosa 2006
Yağmurdan Sonra Defne 2006
Geniş Zamanlar Sıdıka 2007
Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008
Leylan Sebahat 2007
Derman Adalet Hemşire 2008
Goncakaranfil2008
Kardelen Şermin 2008
Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010
Maskeli Balo2010
Dinle Sevgili Ülfet 2011
Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011
İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017
SEMRA DİNÇER KUZEY GÜNEY'DE HANGİ ROLDEYDİ?
Ünlü oyuncu başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı ve çok sevilen dizide Kuzey ile Güney'in annesi rolünde oynamıştır.