Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer Kuzey Güney'de hangi roldeydi? Semra Dinçer dizileri, filmleri nelerdir? Semra Dinçer gençliği!

Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda, sürekli değişen hikayeleri ve oyuncularıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Diziye 20 Aralık günü katılan Hediye karakterinin halası olan Hikmet karakterini canlandıran Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer Kuzey Güney'de ne rolündeydi? Semra Dinçer'in oynadığı diziler neler?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'dan merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer konuk oyuncu olacak.

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi 12. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

KIRMIZI ODA 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

KIRMIZI ODA HİKMET KİMDİR?

Kırmızı Oda'da Doktor Piraye'nin danışanlarından biri olan Hediye karakterinin halası olarak tanıdığımız Hikmet'i Semra Dinçer canlandırmaktadır.

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 1965 Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.

SEMRA DİNÇER DİZİLERİ FİLMLERİ

Köşe Dönücü1984

Barışta Savaşanlar1993

Suçlu Kim1994

Kaçıklık Diplomasi1998

Örümcek Merve 1998

Kıvılcım1999

Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999

Filler ve Çimen2000

Gökten Düşen Hazine2000

Kimyacı2000

Martılar ve İstanbul2000

Profesyoneller2000

Zehirli Çiçek2000

İçimizden Biri2000

Benim İçin Ağlama2001

Tatlı Hayat Mehpare 2001

Berivan2002

Kumsaldaki İzler2002

Kırık Ayna Firdes 2003

Mihrali2003

Fırtına Hayatlar2004

Perçem2004

Döngel Kerhanesi Didar 2005

Yolun Sonu2005

Kaybolan Yıllar Rosa 2006

Yağmurdan Sonra Defne 2006

Geniş Zamanlar Sıdıka 2007

Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008

Leylan Sebahat 2007

Derman Adalet Hemşire 2008

Goncakaranfil2008

Kardelen Şermin 2008

Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010

Maskeli Balo2010

Dinle Sevgili Ülfet 2011

Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011

İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017

SEMRA DİNÇER KUZEY GÜNEY'DE HANGİ ROLDEYDİ?

Ünlü oyuncu başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı ve çok sevilen dizide Kuzey ile Güney'in annesi rolünde oynamıştır.