Semptom göstermeyen kişilerde aşı olacak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, aşılama çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Antikor taraması yapılmadan, semptom göstermemiş, koronavirüs geçiren kişilerin de aşılanacağını belirten Prof. Dr. İlhan, "Toplu aşılamalarda, pandemi döneminde kişilere antikor ya da PCR taraması yapılmaz. Uygun olan kişilerden sırası gelenler aşılarını olacaktır" şeklinde konuştu.

AŞININ YAN ETKİSİ 48 İÇİNDE ÇIKIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Covid-19 aşısı olanlar arasında yer alan Prof. Dr. İlhan, aşının bir yan etkisiyle karşılaşmadığını söyleyerek,

"Bir sıkıntının olduğunu zannetmiyorum. 48 saat içerisinde daha çok, yan etkileri ortaya çıkıyor. Bu saatten sonra çıkacağını pek düşünmüyorum. Ama bende olmaması diğer insanlarda olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama olsa bile aşı yapılan yerde ufak bir kızarık, ağrı, halsizlik, az bir kısım kişide baş dönmesi gibi durumlar karşımıza çıkabilir" ifadesini kullandı.

Aşı sonrası yaşanacak her ağrının aşıya bağlı olmayacağını vurgulayan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, farklı herhangi bir ağrı olması sonrası hekime danışılması gerektiğini kaydetti.

AŞI KORONAVİRÜSE KARŞI TAM KORUMA SAĞLAMIYOR

Kişilerin aşı olduktan koronavirüse yakalanabileceğinin altını çizen Prof. Dr. İlhan,

"Aşının esas amacı kişiler koronavirüs hastalığına yakalanırsa, bu hastalığı daha hafif geçirmelerini sağlamak. Brezilya bir sonuç açıkladı. Türkiye'de yüzde 91,25 koruduğunu biliyoruz. Brezilya'nın sonuçlarına göre, aşı ağır hastalıktan yüzde 100 koruyor, orta düzeyde yüzde 70, hafif koronavirüs formlarından da yüzde 50 oranında koruyor. Bu açıdan baktığımızda aşının oldukça etkili olduğunu söylemek mümkün. Aşı olduktan sonra koronavirüs geçirenlerde, virüs yükü daha az olacağı için bulaştırıcılık da azalacak haliyle; ama aşının esas amacı hastalığı ağır geçirmeyi engellemek" açıklamasını yaptı.

'RAMAZAN BAYRAMI SONRASINDA HEDEFİN BÜYÜK KISMINA ULAŞIRIZ'

Türkiye'nin günde 1,5 milyona kadar aşılama kapasitesi olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Tüm aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı düşündüğümüzde, Ramazan Bayramı sonrasında hedefin büyük bir kısmına ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu 'ben aşımı oldum, dışarıda bulunduğum alanlarda, kalabalıkta maske takmayacağım' anlamına gelmemeli. Türkiye'de vakalar sıfır olsa, hastanede hiç yatan kişi olmasa dahi, eğer yurt dışı ile bir temasımız varsa ülke olarak, bizim yine fiziksel mesafe, maske, hijyene devam etmemiz gerekecek. Ancak, dünyada da oldukça azalır, nadir görünen duruma düşerse biz önlemlerimizi daha da gevşeterek ilerleyebiliriz. Şunu vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor; hasta sayısı azaldıkça, aşılanan kişi sayısı arttıkça günlük hayata o kadar daha yakın olacağız. Maske takmak belki uzun süre daha geçerli olacak; ama kısıtlamalar zaman içerisinde kalkabilir" dedi.

'ASEMPTOMATİKLER İÇİN ANTİKOR BAKILMAYACAK'

Prof. Dr. İlhan, semptom göstermeden koronavirüs geçirilenlerin de aşılanacağını, bu kişilerin hastalanıp hastalanmadığını belirlemek için ise antikor taraması yapılmayacağını söyledi. İlhan, "Toplu aşılamalarda, pandemi döneminde kişilere antikor ya da PCR taraması yapılmaz. Uygun olan kişilerden sırası gelenler aşılarını olacaktır. Asemptomatik geçirip geçirmediğini bilmiyoruz kişi geldi diyelim, koronavirüs geçirip geçirmediği, ne kadar zaman dilimi içinde geçirdiği zaten sistemde görünüyor. 'PCR negatif' ya da 'antikor var mı yok mu' diye bakmadan büyüğümüz de olsa gencimiz de olsa yapacağız, asemptomatik olması bir şeyi değiştirmeyecek. Koronavirüs geçirenlerin şu an için 4 ile 6 ay içinde aşı olması ile ilgili yaklaşım söz konusu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ