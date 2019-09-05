Sempozyumda konserler sürüyor

05.09.2019 15:12

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen konserler devam ediyor. Son olarak Sema Özcan, Derya İnanç ve Seray Bilen'in birlikte verdiği konserde Eskişehirliler müzik dolu bir akşam yaşadı.



Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çeşitli etkinlikler ile sürüyor. Eti Eski Fabrika alanında Eskişehirliler, gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere katılarak hem keyifli vakit geçiriyor hem de pişmiş toprak sanatçılarının kente armağan edeceği heykellerin yapımına şahit oluyor. Ayrıca sempozyum kapsamında düzenlenen konserler, açılan sergiler, yerel üreticilerin stantları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler ile Eskişehirliler sanatın nabzını tutuyor. Alana gelen çocuklar da, kendileri için özel olarak kurulan parkurda doyasıya eğleniyor.



Konserler kapsamında ise sanatçılar Sema Özcan, Derya İnanç ve Seray Bilen Eti Eski Fabrika Alanında birlikte verdikleri konserle Eskişehirliler ile buluştu. Sanatçılar, sevilen Türkçe şarkıları konsere katılan çok sayıda vatandaşla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.



13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında Eskişehirli müzikseverler için ücretsiz olarak düzenlenecek konser programları, Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları, Kaan, Alpay, Soup Opera, Yoldayım Asuman ve Mehmet Erdem ile devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA