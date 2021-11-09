Sempozyum, Tarihi ve Kültürel Gezi ile Sona Erdi

2021, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı kapsamında, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından düzenlenen ve bilimin her alanıyla İstiklal Marşı'nın ele alındığı; milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un eserleri ile düşünce yapısı ve ideallerinin konuşulduğu 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu' Tripolis Antik Kenti ve Buldan ilçe gezisi ile sona erdi.

Sempozyum'un son gününde, değerlendirme oturumunun akabinde gerçekleştirilen geziye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Yılı Anma Sempozyumu Düzenleme Komitesi Kurulu Üyesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindaş, sempozyumda görev yer alan PAÜ akademisyenleri ve öğrenciler, davetli akademisyenler katıldı.

Buldan ilçesi gezisinin ilk durağı Buldan Belküm (Buldan Belediye El Sanatları & Kültür Merkezi) oldu. Burada heyet, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'ten ilçenin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi alırken PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Belediye Başkanı Mustafa Şevik'e katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan adına şilt takdim etti. Daha sonra konuklar, tarihi Buldan Evleri ve Buldan Çarşısı'nı gezdi. Buldan kumaşı, havlusu ve dokumasını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Gezinin ikinci ve son durağı, kazı ve restorasyon çalışmaları, kazı heyeti başkanlığını PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Duman'ın üstlendiği ekip tarafından sürdürülen, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tripolis Antik Kenti oldu. Burada sempozyum katılımcıları, antik kentin tarihi ve yürütülen kazı çalışmaları hakkında kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman'dan bilgi aldı. Antik kenti gezerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

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