Semiha Yankı kaç yaşında, kimdir?

1975 yılında Eurovision Türkiye seçmelerinde Kemal Ebcioğlu bestesi "Seninle Bir Dakika" ile yarışmış, birinciliği Atilla Özdemiroğlu bestesi olan ve Cici Kızlar tarafından seslendirilen "Delisin" adlı parça ile birlikte kazanmıştır. Peki, Semiha Yankı kaç yaşında, kimdir? Semiha Yankı nereli, mesleği nedir? Semiha Yankı hayatı ve biyografisi nedir?

1975 yılında Eurovision Türkiye seçmelerinde Kemal Ebcioğlu bestesi "Seninle Bir Dakika" ile yarışmış, birinciliği Atilla Özdemiroğlu bestesi olan ve Cici Kızlar tarafından seslendirilen "Delisin" adlı parça ile birlikte kazanmıştır. Peki, Semiha Yankı kaç yaşında, kimdir? Semiha Yankı nereli, mesleği nedir? Semiha Yankı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEMİHA YANKI KAÇ YAŞINDA?

15 Ocak 1958 yılında doğan Semiha Yankı 63 yaşındadır.

SEMİHA YANKI KİMDİR?

Semiha Yankı (d. 15 Ocak 1958, İstanbul), Türk şarkıcıdır.

15 Ocak 1958 İstanbul doğumlu Semiha Yankı, sirk cambazlığı ile geçinen bir ailenin kızıdır. İp cambazı olan ağabeyi trapezden düşüp ölünce Semiha müziğe yönelmiştir.

1975 yılında Eurovision Türkiye seçmelerinde Kemal Ebcioğlu bestesi "Seninle Bir Dakika" ile yarışmış, birinciliği Atilla Özdemiroğlu bestesi olan ve Cici Kızlar tarafından seslendirilen "Delisin" adlı parça ile birlikte kazanmıştır. Cici Kızlar grubundan Bilgen Bengü'nün çektiği kurada kazanan isim Semiha Yankı olmuş ve Stockholm'de yapılan Eurovision yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştır. Stockholm'deki yarışmada Semiha Yankı, yalnızca Monaco'dan 3 puan alarak sonuncu olmuştur. Alınan bu kötü sonuç politik nedenlere bağlanmaktadır (yarışmadan çok kısa süre önce Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiştir). Yankı, sonraki yıllarda sahnelerden hiç kopmamış ve adı hep Eurovision'la birlikte anılmıştır.

DİSKOGRAFİ

45'likleri;

1974 - Benim Dünyam & Sen de Bizdensin [2]

1974 - Boşverdim & İnim İnim İnledim

1975 - Mutlu Olmak İstiyorsan & Seninle Bir Dakika

1976 - Kara Sevda & Yanıyorum

1976 - Kurtarma Beni & Tatlı Cadı

1976 - Sizden Biriyim & Yaz Deftere

1978 - Böcecik & Sıcak Sımsıcaksın

ALBÜMLERİ

1981 - Gönül Oyunu

1987 - Büyük Aşkımız

1989 - Adını Yollara Yazdım

1990 - Ben Sana Mecburum

1991 - Sevgi Üstüne

1995 - Hayırlı Olsun

1997 - Ayrılanlar İçin

2004 - Seni Seviyorum

Müzik videoları;

"Seninle Bir Dakika"

"Artistlik Yapma"