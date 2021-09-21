Semih Taşyürek "Başkalarının Hayatını Okuyacağıma Kendi Hayatımı yazdım"

Küçük yaşlardan itibaren Diyarbakır sokaklarında simit ve tatlı satarak hayata atılan Semih Taşyürek'e Diyarbakır dar gelmeye başlayınca İstanbul'a göç eder. Burada tek başına ayakta kalmaya çalışırken pek çok işe girip çıkar. Sonra şansını Turizm sektöründe denemek üzere Alanya'ya gider. Orada tanıştığı bir arkadaşından aldığı kitabı okurken "Başkalarının hayatını okumaktansa kendi hayatımı yazacağım" diyerek yapabileceği işleri araştırır.

O dönemde sosyal medyadaki videoların yaratmış olduğu ünlüleri görerek kendisi de videolar çeker ve internette yayınlar. Zamanla takipçi sayısı artar. Ama bu Semih Taşyürek için yeterli değildir. Hayatının amacını müzikle anlattığı şarkılar söyler ve amatörce klipler çeker. 2014 yılında yayınladığı' İhanetle Süslediğin Aşk' isimli şarkısıyla müzik sektörüne adım atan Taşyürek, Zelzele ile düet çalışması yaptı. 2018 yılında yapmış olduğu ' Dünya'nın Bizimle Derdi Ne?' ve 2019 yılında da ' Umudum Yıkılmaz' isimli düetleri seslendirdi.

'Umudum Yıkılmaz' isimli şarkısında hayatının kısa bir özetini sunan Semih Taşyürek, son olarak 'Benimle Dans Eder misin?' şarkısına klip çekmiştir. Bu şarkısı ile pek çok takipçi kazanan ve yüksek izlenme oranı yakalayan Taşyürek, şarkılarında çocuk istismarından, adaletsizlik ve pek çok sosyal olaya değiniyor. Bugün kliplerini profesyonel olarak çeken Semih Taşyürek, mavi tıka ve amatör ruha sahip bir fenomen olarak çalışmalarına devam ediyor.

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