Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı
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Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı

22.12.2020 23:44 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:02
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Ütopya' programı ile üne kavuşan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'un sosyal medyadaki mesajları gündem oldu. Kurretülayn Matur, 7. yıldönümlerini kutladığı uzun bir aşk mesajı attı. Ancak eşi Semih Öztürk'ün Matur'un paylaşımına sadece kalp emojisi koyması dikkatlerden kaçmadı.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, 7. yıldönümlerini yaptığı paylaşımla kutladı. Eşiyle birlikte olduğu fotoğraflarını paylaşıp sayfalarca güzel söz yazan Matur'a, Öztürk sadece kalp emojisiyle cevap verdi. Instagram'da bin 275 gönderisi olan Öztürk'ün, eşiyle fotoğrafı yok.

Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada yarıştı. Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı.

KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?

Kurretülayn Matur, 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören'de dünyaya geldi. Kurretülayn'ın anlamı Arapça'da nur gözlü anlamına gelmektedir. Babası Mardinli olan Kurretülayn Matur'un annesi ise Ispartalı'dır.

2012 yılında Kanal D'de yayınlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı bir yarışma programına ilk sezon katıldı. Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi oldu.

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada Kurretülayn Matur; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Ahmet Arda Sezen, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Semih Öztürk, Serkan Ercan, Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcü ile yarıştı.

Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, 19 Haziran 2020'de evlenmişlerdi.

Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı
Haber Yorumları (1)
SEFA KARA: Adam yüreğini ortaya koymuş daha napsin ????
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500
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