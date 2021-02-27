Şemdinlili gençler artık tahtayla değil profesyonel kayak takımlarıyla kayak yapacak
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Şemdinlili gençler artık tahtayla değil profesyonel kayak takımlarıyla kayak yapacak

27.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:04
Şemdinlili gençler artık tahtayla değil profesyonel kayak takımlarıyla kayak yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dişbudak ağacından kendi imkanlarıyla yaptıkları tahtayla karlı tepelerde kayan gençlere, profesyonel kayak takımları gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dişbudak ağacından kendi imkanlarıyla yaptıkları tahtayla karlı tepelerde kayan gençlere, profesyonel kayak takımları gönderdi.

Anadolu Ajansının haberiyle gündeme gelen gençler, devlet yetkililerince yaşadıkları Aşağı Kayalar köyünden araçlarla alınarak il merkezindeki Merga Bütan Kayak Merkezine getirildi.

Burada Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek'in karşıladığı 30 gence, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonunca gönderilen kayak takımları hediye edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla kayak yaptılar

Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşayan gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla pistte kayak gösterisi yaptı.

Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şemdinli'den gelen vatandaşlarımız arasında 60 yaşında kayakçılar da vardı. Hepsini tebrik ediyorum. İnşallah bu gençlerimiz önümüzdeki yıllarda kayak branşında önemli başarılara imza atacaklar." dedi.

Akbıyık, Hakkari'nin kar ve kış turizmi anlamında hızla ilerlediğini belirterek, kentteki kayak merkezinin büyük rağbet gördüğünü dile getirdi.

İran, Irak ve çevre illerden sporcu ve kayakseverlerin kente akın ettiğini anlatan Akbıyık, "İnşallah önümüzdeki yıl, iki pist daha yapacağız ve Hakkari doğunun kayak merkezi olacak. Spora ve gençliğe bu yıl kent genelinde 120 milyon lira yatırım yapıldı." diye konuştu.

"Bu bizim en büyük hayalimizdi"

Gençlerden Cemal Avcı ise yaptıkları tahta kayakla karlı tepelerde kayarak gündeme geldiklerini hatırlattı.

Kentteki kayak merkezinde güzel bir şekilde ağırlandıkların anlatan Avcı, "Bize bu kayak takımlarını hediye ettiler. Bu kez de profesyonel kayaklarla kayak yapıyoruz. Burada çok eğlenceli anlar yaşadık. Bu bizim en büyük hayalimizdi. Acemi de olsak iyi kayak yaptığımızı düşünüyorum. Bugün o hayalimiz gerçekleşti. Bu kayaklarla kayak yapmak harikaydı. Hakkari Valimiz İdris Akbıyık'a şükranlarımız sunuyoruz. Şu ana kadar yaşadığımız en güzel anlardan birisidir. Bizi yalnız bırakmayan kaymakamımız, belediye başkanımız ve gençlik merkezi müdürümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni kayak takımlarına kavuşan Eyüp Özer de küçüklükten bu yana tahta kayaklarla kaydıklarını söyleyerek, "Bizi buraya davet edip güzel şekilde ağırladılar. Büyük mutluluk duyduk. Burası çok güzel bir yer. Güzel ve keyifli bir gün geçirdik. Sabahtandır buradaki pistlerde kayak yapıyoruz. Hayalimizdi, gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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