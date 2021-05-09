Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'dan şehit ailelerine "Anneler Günü" ziyareti
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Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'dan şehit ailelerine "Anneler Günü" ziyareti

Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'dan şehit ailelerine 'Anneler Günü' ziyareti
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Saklı, Moda, Karşıyaka, Beşevler ve Yeni mahallelerdeki şehit aileleriyle bir araya geldi.

Aile bireyleriyle sohbet eden Saklı, şehit anneleri ile eşlerinin gününü kutladı, hediye verdi.

Ardından terör örgütü PKK mensuplarınca 1994'te şehit edilen 5 çocuk annesi Hami Arıcı'nın ailesini ziyaret eden Saklı, tüm annelerin gününü kutlayarak şehit ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Her zaman şehit ailelerinin yanlarında olacaklarını belirten Saklı, "Allah onların mekanını cennet eylesin. Biz şehitlerimize minnettarız. Şehit annelerinin hepsinin ellerinden öpüyoruz. Biz onların sayesinde huzurlu yaşıyoruz. Allah her türlü terörü ülkemizden def etsin. Allah terör örgütlerine fırsat vermesin." diye konuştu.

Şehit aileleri de Saklı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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