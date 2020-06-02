Şemdinli Belediye Başkanı koronayı yendi Şemdinli Belediye Başkanı koronayı yendi Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yakalandığı korona virüsünü yenerek taburcu oldu.

Şemdinli Belediye Başkanı koronayı yendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yakalandığı korona virüsünü yenerek taburcu oldu.

Geçtiğimiz günlerde korona virüsü testi pozitif çıktığı için Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan AK Parti'li Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın tedavisi tamamlandı. Tedavinin ardından sağlığına kavuşan Saklı, hastane yönetimi ile vedalaşarak taburcu oldu.

Kaynak: İHA