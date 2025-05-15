Selvi Boylum Al Yazmalım senaristi kimdir?

Selvi Boylum Al Yazmalım senaristi kimdir?
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"Selvi Boylum Al Yazmalım senaristi kimdir?" sorusu, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından birine ilgi duyan izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Birçok kişinin merak ettiği "Selvi Boylum Al Yazmalım senaristi kimdir?" sorusunun yanıtı aslında iki önemli isme uzanıyor. Peki, Selvi Boylum Al Yazmalım senaristi kimdir?

1978 yapımı bu efsanevi film, hem duygusal senaryosu hem de oyunculuklarıyla hafızalarda derin izler bırakmıştır. Peki, Selvi Boylum Al Yazmalım senaristi kimdir ve bu güçlü hikâyeyi beyaz perdeye kim taşımıştır? Birçok kişi, Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristini merak ediyor. Peki, Selvi Boylum Al Yazmalım senaristi kimdir? İşte detaylar...

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM SENARİSTİ KİMDİR?

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaristi, ünlü yazar Ali Özgentürk'tür. Ancak hikâyenin temeli, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp" (ya da özgün adıyla "Kırmızı Yazma") adlı eserine dayanmaktadır.

Selvi Boylum Al Yazmalım senaristi kimdir?

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Ali Özgentürk, Türk sinemasının önemli yönetmen, senarist ve yapımcılarından biridir. 1945 yılında Adana'da doğan Özgentürk, 2025 yılı itibarıyla 80 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi almıştır. Sanat hayatına Adana Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Özgentürk, daha sonra İstanbul'da profesyonel tiyatrolarda oyunculuk yapmış ve 1968 yılında Türkiye'nin ilk sokak tiyatrosunu kurmuştur.

Sinemaya 1971 yılında kamera asistanı olarak adım atan Özgentürk, Zeki Ökten, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi usta yönetmenlere asistanlık yapmıştır. 1977 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin senaryosunu yazmıştır. 1979 yılında yönettiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile birçok ödül kazanmıştır. Daha sonra "At" (1981), "Bekçi" (1986), "Su Da Yanar" (1987), "Çıplak" (1992) ve "Mektup" (1997) gibi filmlerle ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmiştir.

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