Selman Özboyacı kimdir? Selman Özboyacı kaç yaşında, nereli?

Konya'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmada yöneticilik ve mühendislik yapan Selman Özboyacı kimdir? Selman Özboyacı kaç yaşında, nereli?

Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanlığı yapmış Selman Özboyacı kimdir? Selman Özboyacı kaç yaşında, nereli?

SELMAN ÖZBOYACI KİMDİR?

1989 yılında Konya'da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başladığı Yüksek Lisansı halen devam etmektedir. 2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve İstanbul Öğrenci Kulüpleri Platformu'nda çeşitli düzeylerde görev yaptı. 2011 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nde Kurucu Divan Üyeliği görevinde bulundu.

2014 yılında AK Parti Konya Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine, ardından AK Parti Konya Gençlik Kolları il başkan yardımcılığına seçildi ve vekaleten il başkanlığı yaptı. Özboyacı, 2015 yılında AK Parti Gençlik Kolları 4. Olağan Büyük Kongresi ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyeliğine seçildi. Konya'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmada yöneticilik ve mühendislik yapmaktadır. Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır