"Selma Gürbüz'ün: Dünya Diye Bir Yer" sergisinde son günler

İstanbul Modern'deki sergisi devam ederken aramızdan ayrılan Selma Gürbüz'ün 35 yıllık sanatsal üretimine tematik duraklar çerçevesinden bakan "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" 1 Ağustos'ta sona eriyor.

Selma Gürbüz'ün ilk kez izleyiciyle buluşan yapıtlarını odağına yerleştiren "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" sergisini görmek için son gün 1 Ağustos.

İstanbul Modern'in sanatçının zamandan ve mekândan bağımsız; masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle işlenmiş çalışmalarını Türkiye'de bir müze çatısı altında ilk kez izleyiciyle buluşturduğu sergi, sanatçının otuz beş yıllık sanat pratiğini ve kendine özgü imge âlemini görünür kılıyor.

Kısa bir süre önce, sergisi devam ederken aramızdan ayrılan sanatçının yapıtlarında içinde yaşadığımız dünyadan beslenen, kendine özgü imge dağarcığıyla yarattığı gizemli ve renkli dünyasında, insanlığa, doğaya, yaşama dair semboller ve hikâyeler hayat buluyor.

İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy tarafından hazırlanan "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer" adlı sergide sanatçının resim, yerleştirme, desen, video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu yüzden fazla yapıtı yer alıyor.

Selma Gürbüz kimdir?

1960 yılında İstanbul'da doğan Selma Gürbüz, sanat eğitimine 1980 yılında İngiltere'deki Exeter College of Art Design'da başladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Paris, Roma, Buenos Aires ve Barselona başta olmak üzere, Japonya'nın farklı şehirlerinde de birçok sergiye katılan Gürbüz'ün yapıtları, Londra'daki The British Museum, Paris'teki Galerie Maeght Koleksiyonu, İstanbul Modern, Ankara Resim Heykel Müzesi gibi farklı koleksiyonlarda bulunuyor.Selma Gürbüz 23 Nisan 2021'de vefat etti.

Kaynak: Bültenler