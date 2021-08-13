Selin yıktığı Kastamonu'da bu kez hortum paniği yaşandı

Sel afetinin yaşandığı ve 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kastamonu'da deniz üzerinde hortum çıktı. Korku dolu anların yaşandığı anları vatandaşlar, cep telefonları ile kaydetti.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerini vurdu.

KASTAMONU'DA 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı. En büyük hasarın yaşandığı ve 29 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde kayıpların aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

YENİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü ise Kastamonu'nun özellikle sahil bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuyor.

DENİZİN ÜSTÜNDE ORTAYA ÇIKAN HORTUM KORKUTTU

Bunun yanı sıra Kastamonu'ya bağlı Cide ilçesinde deniz üzerinde hortum çıktı. Vatandaşlar hotumu cep telefonuyla kaydetti. Bir süre bölgede etkili olan ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan hortum, karaya ulaşmadan gözden kayboldu.