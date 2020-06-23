Selin vurduğu Dudaklı Mahallesi hayalet köye döndü
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Selin vurduğu Dudaklı Mahallesi hayalet köye döndü

Selin vurduğu Dudaklı Mahallesi hayalet köye döndü Selin vurduğu Dudaklı'nın sessizliği havadan görüntülendi Sel felaketinde en çok etkilenen Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi hayalet köye döndü.

23.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:30

Selin vurduğu Dudaklı Mahallesi hayalet köye döndü

Selin vurduğu Dudaklı'nın sessizliği havadan görüntülendi

BURSA - Sel felaketinde en çok etkilenen Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi hayalet köye döndü. Mahallenin sessizliği havadan görüntülendi. Vatandaşlar civar mahallelerde geceyi geçirirken, Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik çalışmaları da hiç durmadan devam etti.

Önceki akşam Bursa'da meydana gelen sel felaketinden en çok Kestel ilçesinin Dudaklı Mahallesi etkilendi. Dudaklı'da 1, Kayacık'ta 4 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Adeta hayalet köye dönen Dudaklı Mahallesi'nin sakinleri geceyi civar mahallelerde ve Bursa'da yakınlarının yanında geçirdi. Sel sularının sürüklediği araçlar kaldırılırken, 130 haneli mahallede evlerin bir çoğu kullanılmaz hale geldi. Binlerce dekar tarım arazisi de sular altında kaldı. Selin getirdiği büyük taş ve kayalar Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kestel Belediyesi ekiplerince temizlense de mahallede biriken balçık temizleme çalışmaları devam ediyor. Sadece vatandaşların değil, hayvanların da etkilendiği afetin izleri ekiplerce silinmeye çalışıyor. Mahallede yaşayan köpekler her yerin çamur olmasından kaynaklı buldukları kuru alanları terk edemiyor.

Türkiye'nin önemli deveci armudu ve şeftali bahçelerinde de meydana gelen büyük hasar çiftçiyi tedirgin ediyor. Selden önce bölgede yaşanan dolu afetinden dolayı meyvelerini ilaçlayamayan çiftçiyi sel de vurunca bazı bahçelerde 200- 300 bin TL maddi hasarı olduğu ifade ediliyor. Çiftçiler ve mahalle sakinleri devletten yardım beklediklerini ifade ederek, "Bizlere yardım gelmezse zor geçiniriz" dedi.

Öte yandan aynı aileden 5 kişinin sel sularına kapıldığı, 4'ünün cesedine ulaşıldığı Kayacık Mahallesi'nde de Derya Bilen isimli 17 yaşındaki kızın arama çalışmaları 250 kişiyi aşkın ekiple devam ediyor. Karadan arama çalışmaların sürdüğü şelale ve vadilerde insanlı keşif uçağı de destek veriyor. Bilen ailesinin talihsiz 4 ferdinin cenazeleri defnedilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildi.

Selin vurduğu Dudaklı Mahallesi hayalet köye döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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