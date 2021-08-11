Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Aşırı yağışların felakete neden olduğu Batı Karadeniz'den üzen haberler gelmeye devam ediyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 13 yaşındaki Rabia Aydemir adlı kız çocuğunun sel sularında kaybolduğu belirtildi. Bartın'da ise şiddetli yağış nedeniyle evi yıkılan 80 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor.

Selin vurduğu Batı Karadeniz bölgesinden endişelendiren haberler geliyor. Vatandaşların büyük zorluklar yaşadığı bölgede 2 kişinin kaybolduğu bilgisi verildi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 13 yaşındaki Rabia Aydemir sele kapılarak gözden kayboldu.

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu

EVİ YIKILAN KADIN DA KAYIP

Diğer tarafta ise Bartın'da evinin bir bölümü sel nedeniyle yıkılan 80 yaşındaki kadından da haber alınamıyor. Ekipler, kayıpları bulmak için kentin her yerinde arama çalışmalarına devam ediyor. Türkiye, sel felaketinde kaybolanlardan gelecek iyi haberleri bekliyor.

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu

13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Selde sürüklenen araçta mahsur kalan iki kişi de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişiye de Karayolları ve belediyeye ait iş makineleriyle ulaşıldı. Araçlarıyla selde sürüklenirken kurtarılan toplam 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları...
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları...
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ece Üner Onur Akay Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 19:41:44. #1.16#

title