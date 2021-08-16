AYANCIK'TA KÖPRÜ İNŞAATI BAŞLADI
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AYANCIK'TA KÖPRÜ İNŞAATI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan köprünün ayakları Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştiriliyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına başlanan köprünün ayakları Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştiriliyor. Hafif alaşım köprünün kurulumunun yaklaşık olarak 5 saatte bitirilmesi planlanırken, şu anda kullanılan hasarlı köprü hakkkında da yapılan çalışma sonrası karar verileceği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, 'Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız (60 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Sinop ve Kastamonu'da, kayıp ihbarı sayısı 47'dir' denildi.

AYANCIK'TA KÖPRÜ İNŞAATI BAŞLADI
AYANCIK'TA KÖPRÜ İNŞAATI BAŞLADI
AYANCIK'TA KÖPRÜ İNŞAATI BAŞLADI
AYANCIK'TA KÖPRÜ İNŞAATI BAŞLADI
AYANCIK'TA KÖPRÜ İNŞAATI BAŞLADI
AYANCIK'TA KÖPRÜ İNŞAATI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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