Selin vurduğu İzmir'de Yeniköy mahallesi tahliye ediliyor
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Selin vurduğu İzmir'de Yeniköy mahallesi tahliye ediliyor

02.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sulama göletinin yarattığı tehlike nedeniyle İzmir Valiliği'nin organizasyonunda Yeniköy mahallesinin boşaltılmasına karar verildiğini duyurdu. Yaşanan sel felaketinde iki kişi hayatını kaybetmişti.

İzmir'de 8 saat içerisinde şubat ayı ortalamasının üzerinde düşen yağışlar hayatı felç etti. Geçen yıl boyunca yağan yağmurun yüzde 18'i bir gecede yağarken, metrekareye 126 kilogram su düştü.

"SULAMA GÖLETİ TEHLİKE YARATIYOR"

Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Menderes ilçemize bağlı Yeniköy'deki sulama göletinde aşırı doluluk nedeniyle gelen su gövdeyi aşarak zarara neden oldu. Özel İdare tarafından yapılan ve geçtiğimiz yıllarda belediyemize devredilen sulama göletinin tehlike yarattığı ortaya çıktı.

Gölette su tahliye çalışması devam ediyor. İzmir Valiliğimizin organizasyonunda Yeniköy mahallesinin boşaltılmasına karar verildi. Büyükşehir Belediyemiz tüm kurumsal gücüyle bu tahliye operasyonunda görev almaya hazırdır."

Selin teslim aldığı İzmir'de sulama göletinin yarattığı tehlike nedeniyle bir mahalle boşaltılıyor

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Yeniköy'de dere taşkını nedeniyle sel suyuna kapılan bir vatandaş yaşamını yitirdi. 45-50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtilen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Öte yandan Menderes ilçesinde bir kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece can kaybı 2'ye yükselmiş oldu.

Selin vurduğu İzmir'de Yeniköy mahallesi tahliye ediliyor
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