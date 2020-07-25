Selin Şekerci ve Serdar Bilgili hakkında aşk iddiası
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Selin Şekerci ve Serdar Bilgili hakkında aşk iddiası

Ünlü oyuncu Selin Şekerci'in, ünlü iş adamı Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

Selin Şekerci ve Serdar Bilgili hakkında aşk iddiası
25.07.2020 20:47 | Son Güncelleme: 25.07.2020 20:56

Tv100'ün haberine; ünlü iş insanı Serdar Bilgili'nin son dönemde adı oyuncu Selin Şekerci'yle anılıyor. Yönetmen Muratcan Oğuz'dan ayrılan Şekerci'nin ünlü iş insanı Serdar Bilgili ile Bodrum'da bir koyda görüldükleri iddia edildi. Şekerci'nin ise çıkan iddialara karşılaşmamız tamamen tesadüf dediği öğrenildi.



Kaynak: Snob Magazin

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