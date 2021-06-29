Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başlayan İbrahim Selim evli mi?
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Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başlayan İbrahim Selim evli mi?

Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başlayan İbrahim Selim evli mi?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başlayan programcı ve oyuncu İbrahim Selim'in özel hayatı kafaları karıştırdı. Snob Magazin'in haberine göre; İbrahim Selim, Özgür Ansiklopedi Vikipedi'ye göre Şef Şebnem Gürçay ile evli olarak gözüküyor. Peki, ikili evli mi, yoksa boşandılar mı? İşte ayrıntılar...

'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programın sunucusu İbrahim Selim'in, oyuncu Selin Şekerci ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Selim, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına nisan ayında Selin Şekerci'yi konuk etmiş ve ikilinin samimi halleri dikkat çekmişti.

'EVLİ' OLARAK GÖZÜKÜYOR

Bu gelişmenin ardından İbrahim Selim'in özel hayatı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Özgür Ansiklopedi Vikipedi'ye göre, İbrahim Selim ile Şef Şebnem Gürçay'ın ile evli olarak gözükmesi şaşkınlık yarattı.

İŞİN İÇ YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Snob Magazin'in edindiği bilgiye göre; İbrahim Selim ile Şebnem Gürçay evli değil. Ancak ikili uzun yıllar birliktelik yaşadı. Selim ile Gürçay'ın geçtiğimiz aylarda ilişkilerine son verdikleri ortaya çıktı.

İbrahim Selim, eski sevgilisini sosyal medyadan takip ediyor. Gürçay'ın ise İbrahim Selim'i tek kalemde silmesi dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Selim ile Şebnem Gürçay'ın çok sayıda ortak dostu da bulunuyor. Hande Doğandemir, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Enin Arıkan, Serenay Sarıkaya ve Ceylan Çapa gibi isimlerin Selim ve Gürçay ile görüştüğü biliniyor.

Bu iddiaların ardından programcı ve oyuncu İbrahim Selim'in özel hayatıyla ilgili yapacağı açıklama merak konusu oldu.

Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başlayan İbrahim Selim evli mi?
Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başlayan İbrahim Selim evli mi?
Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başlayan İbrahim Selim evli mi?
Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başlayan İbrahim Selim evli mi?
Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başlayan İbrahim Selim evli mi?
Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başlayan İbrahim Selim evli mi?

Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor
İbrahim Selim ile Selin Şekerci aşk yaşıyor
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Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başlayan İbrahim Selim evli mi? - Haberler Magazin
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