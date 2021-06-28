Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı
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Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı

Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Selin Şekerci, programcı ve oyuncu İbrahim Selim ile aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen Selin Şekerci'nin eski aşkını görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

Oyuncu Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in, yaklaşık iki aydır birlikte olduğu iddia edildi. Selim, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına nisan ayında Selin Şekerci'yi konuk etmiş ve ikilinin samimi halleri dikkat çekmişti.

Bu gelişmenin ardından özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyen Selin Şekerci'nin eski aşkının bir hayli ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.

Şekerci, İbrahim Selim'den önce Sadakatsiz dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Caner Cindoruk ile aşk yaşamıştı.

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk neden ayrılmıştı? İşte merak edilenler...

Caner Cindoruk, Nisan 2018'de meslektaşı Selin Şekerci ile aşk yaşamaya başladı.

Her türlü etkinliğe ve organizasyona el ele katılan Cindoruk ve Şekerci, Eylül 2019'da ilişkilerini noktaladı.

Caner Cindoruk'un kıskançlıklarından bıkan Selin Şekerci'nin ilişkiye nokta koyduğu öne sürülmüştü. Selin Şekerci'nin yakın çevresinde 'Caner'i bir daha görmek istemiyorum' dediği de o dönem gelen bilgiler arasındaydı.

Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı
Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı
Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı
Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı
Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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