Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi!
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Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi!

CHP'de Genel Sekreterlik görevine İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke getirildi. Böylece CHP'de uzun bir aradan sonra genel sekreterlik görevine bir kadın milletvekili getirilmiş oldu. Peki, Selin Sayek Böke kimdir

Selin Sayek Böke kimdir? Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi!
10.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:51

CHP'nin önemli isimlerinden Selin Sayek Böke kimdir? Böke kaç yaşında ve nerede doğdu? Hangi okullardan mezun oldu? Selin Sayek Böke kimdir? İşte, Selin Sayek Böke hayatı ve biyografisi!

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Ağustos 1972

Kaç yaşında: 47 yaşında

Nereli: USA/ New York - 1972, İskender, Füsun.

İktisatçı-Ekonomist, Öğretim Üyesi Doç. Dr; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Duke Üniversitesinde tamamladı.

Bentley Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi, Georgetown Üniversitesinde Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanlığı ve İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Çeşitli uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. 2007 yılında Almanya'daki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsünün verdiği Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü'nü (Excellence Award in Global Economic Affairs) kazanan 4 ekonomistten biri oldu. 2010 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı. Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği Kurucu Üyesidir.

25 ve 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. CHP Parti Meclisi Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Sayek Böke, evli ve 2 çocuk annesidir.

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