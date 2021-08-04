Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında, nereli? Selin Gökbakar biyografisi!
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Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında, nereli? Selin Gökbakar biyografisi!

Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında, nereli? Selin Gökbakar biyografisi!
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Bir haftadır süren orman yangınlarını canlı yayında aktaran Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar merak konusu oldu. Hayatı merak edilen Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında, nereli? Selin Gökbakar mesleği nedir? Selin Gökbakar hayatı ve biyografisi nedir?

2006 yılında yapılan Fashion TV'nin düzenlediği moda ödüllerinde "Gelecek Vaat Eden En İyi Bayan Model" ödülünü kazanan Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında, nereli? Selin Gökbakar mesleği nedir? Selin Gökbakar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SELİN GÖKBAKAR KİMDİR?

24 Aralık 1986 tarihinde doğmuştur. Tam adı Ayla Selin Ortaçlı'dır. Anne ve babası da mankendir. Ortaokul ve liseyi İtalyan Lisesi'nde okudu. Liseden sonra da İtalya'da moda alanında önemli okullardan birisi olan Marangoni ve Politecnico üniversitelerini kazandı ama Türkiye'den ayrılmak istemediği için gitmedi ve Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nde okudu.

İlkokul yıllarında Derishow'un Hayalimdeki Giysi tasarım yarışmasında birinci oldu.Selin Ortaçlı ismiyle oyunculuk kariyerine başlayan Şahan'ın eşi, sanat kariyeri yerine ünlü komedyenin karısı olarak ünlendi. Asıl işi ise tasarım. İç giyimi uzmanı olan Selin Ortaçlı güzelliği ile dikkat çekince başka bir yöne adım atmış.

2006 yılında yapılan Fashion TV'nin düzenlediği moda ödüllerinde "Gelecek Vaat Eden En İyi Bayan Model" ödülünü kazandı. Uzun bir süre modellik yaptı. Bir dönem evlilik programında sunuculuk da yapmıştır. Moda tasarımcılığı da yapan Selin Ortaçlı, mezun olduktan sonra kendi butik iç çamaşır markasını kurdu. 2009'un Haziran'ında "SeLingerie" adı altında iç çamaşırı koleksiyonunu çıkardı. Ancak şimdilerde oyunculuktan vakti kalmadığı için bu işini yapamamaktadır.

2010 yılında Şahika Tekand'tan bir yıl süresince oyunculuk eğitim aldı. Selin Ortaçlı, 2011 yılından beri Şahan Gökbakar ile birliktedir. 2011 yılında "Araf zamanı" adlı dizide Saruhan Hünel ile başrol oynadı. 2014 yılında dizinin başrollerini Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Nebahat Çehre ve Erkan Can'ın üstlendiği "Kara Para Aşk" adlı dizide oynadı. Selin Ortaçlı, 2014 yılında senaryosunu Birol Güven, Yaşar Arak ve Caner Güler'in yazdığı "Kalp Hırsızı" adlı dizide Kenan Ece ve Mine Tugay ile başrolde oynadı.

DİZİ VE FİLMLERİ

• 2014 – Kalp Hırsızı

• 2014 – Kara Para Aşk

• 2012 – Araf Zamanı

• 2010 – Doktorlar

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Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında, nereli? Selin Gökbakar biyografisi! - Haberler
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